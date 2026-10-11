La Región lleva a Montenegro su modelo de educación inclusiva en el marco del proyecto europeo LeadEx

Una delegación de la Consejería de Educación y Formación, encabezada por la secretaria general Carmen María Zamora, y el director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar, participa en Montenegro en la visita de estudio del proyecto europeo - CARM

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Consejería de Educación y Formación Profesional, encabezada por la secretaria general, Carmen María Zamora, y el director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar, participó esta semana en Montenegro en la visita de estudio del proyecto europeo LeadEx, donde han presentado el modelo de educación inclusiva, atención a la diversidad y excelencia educativa de la Región de Murcia.

El proyecto está liderado por la Consejería de Educación y participa la Red europea Earlall (Bélgica), la Región de Podkarpacie (Polonia), la Región Central de Dinamarca, el Ministerio de Educación de Eslovenia, el Centro de Educación Profesional de Montenegro, la Agencia de Calidad Educativa de Estonia y el Condado de Varazdin (Croacia).

LeadEx (Learning about the educational approach to develop excellence) tiene como objetivo identificar y compartir buenas prácticas en formación y desarrollo docente, inclusión, diversidad, excelencia educativa, innovación, educación digital y desarrollo integral del alumnado, para implantar planes de acción que mejoren las políticas educativas.

Las reuniones de trabajo de esta semana, celebradas en las ciudades de Budva y Kotor, están organizadas por el Centro de Educación Profesional de Montenegro. Es la segunda visita de estudio del consorcio, tras la celebrada en Tallin (Estonia) el pasado mes de marzo. Pedro Mondéjar presentó el programa Inclu-YO y las actuaciones de los Centros de Recursos de Educación Inclusiva, que apoyan y asesoran a centros educativos ordinarios.

En la Región, estas iniciativas se centran en las dificultades del alumno y actúan sobre las barreras del entorno escolar, para que todos los estudiantes puedan participar y aprender en condiciones de equidad. Durante el encuentro en Montenegro, los participantes conocieron sus proyectos educativos, los mecanismos de apoyo a los colectivos vulnerables y visitaron la Escuela Secundaria de Formación Profesional Danilo Kis de Budva, la Escuela Secundaria Marítima, la Facultad de Estudios Marítimos de Kotor y la Academy of Knowledge de Budva.

También participaron en talleres sobre políticas inclusivas y liderazgo, innovación, herramientas digitales y competencias docentes, y conocieron las herramientas europeas Selfie y Scaffold, dos iniciativas creadas por la Comisión Europea para modernizar la educación, orientadas a la digitalización y al diseño de clases basadas en competencias.

Con su participación en LeadEx, la Consejería "refuerza su presencia en las redes europeas de cooperación educativa y contrasta sus políticas de inclusión con las de otras regiones, con el fin de incorporar a la Región prácticas más eficaces".