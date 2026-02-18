La Región de Murcia arranca 2026 con una bajada en el precio del alquiler del 2,7% desde su máximo histórico de 2025

Archivo - Vivienda en alquiler - ARCHIVO

La Región de Murcia ha arrancado 2026 con una bajada en el precio del alquiler del 2,7% desde su máximo histórico en junio 2025, hasta alcanzar los 9,96 euros el metro cuadrado al mes, según un análisis de Fotocasa recogido por Europa Press.

En la ciudad de Murcia, el precio por metro cuadrado se sitúa en 10,20 euros mensuales, idéntica cifra que el máximo alcanzado en 2025 en la capital de la Región.

En el conjunto de España, el precio medio del alquiler se sitúa en 14,27 euros, con una subida interanual del 5,3%. No obstante, el dato actual se encuentra un 0,8% por debajo del máximo alcanzado en junio de 2025, lo que confirma una "ligera corrección" en el conjunto del mercado tras el pico registrado el pasado año.

"El precio del alquiler cambia de tendencia tras varios años de encarecimiento ininterrumpido. El año 2026 comienza con la confirmación de que el alquiler se modera y por tercera vez en ocho meses, el precio abandona las subidas de doble dígito que llevaba presentando casi cuatro años", ha subrayado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Para la analista, la variación del 5,3% apunta a una "posible estabilización progresiva" de los precios que avanzan ahora a dos velocidades. Esto se debería a que las comunidades con "mayor dinamismo económico" y una presión de demanda "históricamente elevada", que durante los últimos años habían liderado los incrementos, comienzan a mostrar "signos de desaceleración".

En paralelo, regiones tradicionalmente "menos tensionadas" registran "aumentos intensos", lo que refleja "un desplazamiento parcial de la presión hacia nuevos territorios".