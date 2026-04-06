La Región de Murcia es la autonomía en la que más aumenta el precio de la vivienda en el primer trimestre con un 1,37%

Edificios en Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vivienda de segunda mano en la Región de Murcia en marzo de 2026 tuvo un precio medio de 1.478 euros por metro cuadrado, según el informe trimestral de precios de venta de www.pisos.com.

Esta cifra supuso un aumento del 1,37% frente al mes de diciembre de 2025, el más abultado de España. Interanualmente, descendió un -1,85%, la segunda bajada más leve del país. Mensualmente, aumentó un 0,62%, siendo la segunda autonomía que más creció.

La Región de Murcia fue la quinta autonomía más barata del país, por detrás de Extremadura (846 euro/metros cuadrados), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en marzo de 2026 registró un precio medio de 2.436 euros por metro cuadrado, arrojando una subida trimestral del 0,39%. De un año a otro, la subida fue del 3,44%, y el incremento mensual fue de un contenido 0,04%.

La tendencia al alza del precio de la vivienda continúa, aunque algo más suavizada. Para el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, "los repuntes son un fenómeno sostenido que evidencia un profundo desequilibrio entre oferta y demanda". Para Font, "la producción de vivienda nueva continúa siendo insuficiente, lo que desplaza gran parte de la presión hacia el mercado de segunda mano, que no se repone a la misma velocidad que los compradores interesados".

El portavoz del portal inmobiliario considera que "hay inversores, pero también ahorradores y personas que tienen apoyo económico familiar, pero en general, el acceso a la vivienda se está deteriorando de forma progresiva para determinadas rentas".

Font ha indicado que "el mercado de vivienda de segunda mano en España se encuentra en una fase de expansión intensa pero desequilibrada, por lo que "se necesitan políticas que actúen sobre la oferta, especialmente en vivienda asequible, ya que, sin un aumento significativo del parque disponible, cualquier intento de contención de precios será limitado".

CARAVACA DE LA CRUZ FUE EL MUNICIPIO MURCIANO MÁS ASEQUIBLE

La capital murciana arrojó una subida del 0,67% en el primer trimestre, la octava más alta de España. Interanualmente, Murcia registró un descenso del -4,71%. En marzo de 2026, Murcia capital marcó un precio de 1.664 euros por metro cuadrado.

Respecto al resto de municipios, Jumilla (2,25%) protagonizó la mayor subida de la Región en el primer trimestre, mientras que Alcantarilla (-0,62%) arrojó la mayor bajada. Interanualmente, Torre-Pacheco (20,84%) fue el municipio murciano que más subió. Alcantarilla (-14,71%) registró la mayor caída de la región.

En cuanto a precios, Torre-Pacheco, con 2.609 euros por metro cuadrado, fue el municipio murciano más caro. Caravaca de la Cruz (771 euro/metros cuadrados) fue el municipio murciano más asequible.