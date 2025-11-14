La Región de Murcia busca reforzar la seguridad de sus sistemas informáticos afianzando su alianza con CrowdStrike

En la imagen, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín (2i), junto al vicepresidente de CrowdStrike para el área Sur de Europa, Juan Luis Garijo (1d). - CARM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia busca reforzar la seguridad de sus sistemas informáticos consolidando su alianza estratégica con CrowdStrike, la multinacional estadounidense líder en el ámbito de la ciberseguridad. Para ello, la misión tecnológica a Estados Unidos del Gobierno regional mantuvo este viernes en Chicago diversos encuentros de trabajo con altos directivos de la compañía.

En uno de ellos, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, se reunió con el presidente de la multinacional, Michael Santonas, y con el vicepresidente para el área Sur de Europa, Juan Luis Garijo. Tras la ronda de encuentros, el consejero subrayó que la ciberseguridad "es uno de los grandes retos del proceso de transformación digital, tanto para las administraciones como para las empresas y los propios usuarios".

"El Gobierno de la Región de Murcia tiene muy claro que hay que apostar por el proceso de transformación digital de la sociedad, pero también somos plenamente conscientes de que esa apuesta tiene que ir necesariamente acompañada por un compromiso firme y contundente con la seguridad digital", señaló.

En la actualidad, el Gobierno regional ha elevado su inversión en ciberseguridad hasta los 62 millones de euros, además de colaborar de manera activa con los principales organismos como el Centro Criptológico Nacional y con las compañías punteras en este ámbito.