La Región de Murcia cuenta con más de 3.700 operadores de drones inscritos en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cuenta con 3.788 operadores de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), popularmente conocidos como drones, registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según informaron fuentes de esta organización adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Así, la Región es la décimo segunda comunidad autónoma con mayor número de operadores de UAS, en un ranking que lideran Andalucía (26.111), Comunidad de Madrid (25.067) y Cataluña (18.658).

En el conjunto de España se alcanzó en 2025 un hito en el desarrollo del sector de los sistemas de aeronaves no tripuladas al contabilizar 150.332 operadores inscritos, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior.

Además, durante el pasado año, la AESA emitió 262.885 certificados de formación para operaciones con UAS, de las 142.809 corresponden a pilotos que han recibido la formación básica A1/A3, necesaria para realizar operaciones en estas subcategorías de la categoría abierta.