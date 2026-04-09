La Región de Murcia eleva al 40% beneficios por patentes y regula tecnologías duales en nueva Ley de Ciencia

El Gobierno regional aprueba el anteproyecto de Ley de Ciencia - CARM

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El anteproyecto de la Ley de la Ciencia supondrá la mayor actualización del sistema regional de I+D+i, que renueva por completo el marco establecido hace 19 años, y permite reforzar la capacidad científica de la Región, mejorar su competitividad y facilitar que los avances en investigación se traduzcan en oportunidades reales para la sociedad.

La norma, aprobada este jueves en Consejo de Gobierno, establece el régimen de propiedad industrial e intelectual de los resultados de investigación, garantizando al personal investigador un porcentaje mínimo del 40 por ciento de los beneficios de explotación, según han informado desde el Ejecutivo regional.

También es pionera a nivel autonómico en incorporar una regulación específica de herramientas clave para la transferencia del conocimiento, como la Compra Pública de Innovación, que permite desarrollar soluciones innovadoras a necesidades públicas, como ya se está explorando en el Mar Menor y su acuífero. También regula los entornos controlados de pruebas (sandboxes) y las tecnologías de uso dual.

Asimismo, introduce novedades, entre las que destaca la creación de un Comité de Ética de la Investigación e Innovación Científica, órgano independiente y consultivo, que "velará por la integridad científica y garantizará una investigación responsable".

IMPULSO A LA CIENCIA CIUDADANA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Otra de las señas de identidad de la futura ley es el impulso de la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, que fomenta la participación activa de la sociedad en procesos científicos, programas específicos en colaboración con centros educativos y su integración en el sistema educativo.

En cuanto a la eficiencia administrativa, la norma agiliza procedimientos, elimina duplicidades y apuesta por la tramitación íntegramente digital.

LA INTERNALIZACIÓN SE CONVIERTE EN UN EJE TRANSVERSAL.

Se impulsa el posicionamiento de la Región en el espacio europeo de investigación, para ello reconoce a la comunidad investigadora regional en el exterior con un registro específico y programas de retorno, retención y atracción de talento, vinculados a los programas europeos y al Espacio Europeo de Investigación. Además, refuerza las alianzas estratégicas, la colaboración público-privada y el papel de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas.

Asimismo, introduce mejoras en los mecanismos de financiación, con el objetivo de avanzar hacia niveles de inversión en I+D más competitivos y movilizar tanto recursos públicos como privados.

CIENCIA MÁS INCLUSIVA Y COMPROMETIDA

En recursos humanos, actualiza la clasificación del personal de I+D+i en personal investigador, tecnólogo, técnico de apoyo y de gestión, impulsando la movilidad, la transparencia y la internacionalización de las carreras científicas.

El texto incorpora de forma transversal la discapacidad y la igualdad de género, convirtiendo a la Región de Murcia en referente en ciencia inclusiva y paritaria.

Se garantizan la accesibilidad universal, la participación efectiva de las personas con discapacidad en la I+D+i y el fomento del liderazgo de las mujeres en la ciencia mediante medidas activas que van más allá de los estándares vigentes.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado que la futura ley "representa el mayor avance de las últimas dos décadas en el sistema regional de ciencia; moderniza su estructura y facilita que el conocimiento llegue con más rapidez y eficacia a la sociedad y al tejido productivo".

"Estamos construyendo un modelo sólido, basado en la calidad, el talento y la conexión entre universidad, ciencia y tejido productivo", ha señalado Vázquez.

Además, el nuevo texto se alinea con la legislación estatal y con las grandes iniciativas europeas en materia de investigación e innovación, como Horizonte Europa y el próximo Programa Marco.

"Damos un paso firme para situar a la Región en una posición competitiva dentro del ecosistema científico nacional e internacional", ha subrayado el titular de Universidades e Investigación.

La futura norma permitirá "avanzar hacia un modelo más sólido, alineado con Europa y capaz de atraer talento, generar oportunidades y dar respuesta a los retos de los próximos años", resaltó el consejero, quien apuntó que "es una apuesta clara por el futuro de la Región, por el talento y por una economía basada en el conocimiento", ha concluido.