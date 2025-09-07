La Región de Murcia estará en alerta amarilla por tormentas este domingo y lunes

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado dos alertas amarillas por tormentas y lluvias, para este domingo y este lunes, que afectarán a buena parte de la Región de Murcia. En concreto, la de hoy se circunscribe al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Así, el aviso para este domingo, por tormentas, ya está activo y permanecerá hasta las 21.00 horas. La alerta para este lunes, por tormentas y lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, estará activa de las 12.00 a las 21.00 horas en la Vega del Segura y el Altiplano.