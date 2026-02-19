Región de Murcia Film Commission convoca un casting de figurantes en Murcia para el rodaje de una película en marzo

Archivo - Imagen del rodaje de la nueva producción de Warner Bros Pictures en Murcia (Archivo) - AYUNTAMIENTO MURCIA - Archivo

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia Film Commission ha convocado un casting en el que busca figurantes para el rodaje de una película en Murcia en días sueltos entre el 7 y el 31 de marzo.

En el casting, que se realizará este viernes de 16.00 a 19.30 horas y el sábado de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 19.30 horas, en el anexo del Auditorio Víctor Villegas, se buscan hombres y mujeres de entre 20 y 70 años y hombres de entre 20 y 40 años muy delgados.

En la convocatoria se advierte que este trabajo estará remunerado según convenio y se dará de alta en la Seguridad Social en régimen de artistas.

Además, han explicado que el casting es "muy sencillo" ya que consistirá en rellenar un documento y la realización de unas fotos.