La Región de Murcia gana en octubre 9.914 afiliados a la Seguridad Social, hasta los 701.547 cotizantes

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MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado el pasado mes de octubre 701.547 afiliados a la Seguridad Social, 9.914 más que en el mes anterior (+1,43%) y 24.962 más respecto a octubre de 2025 (+3,69%), según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social ganó una media de 182.612 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,83%), y el número de afiliados medios se situó en 22,62 millones.

Madrid fue la comunidad autónoma donde más subió la afiliación (+58.128), seguida de Andalucía (+46.405) y la Comunidad Valenciana (+40.873), mientras que Islas Baleares perdió 31.610 afiliados medios.

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.748 a 31 de octubre en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 10.392 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 7.178 estaban en un ERTE-ETOP, 2.180 en un ERTE por fuerza mayor y 1.034 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.