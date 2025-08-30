La Región de Murcia impulsa un estudio sobre la ardilla roja en Sierra Espuña para mejorar la gestión de sus ecosistemas

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha puesto en marcha un proyecto científico innovador para hacer el seguimiento ecológico y estudiar el papel de la ardilla roja (Sciurus vulgaris hoffmani) en el Parque Regional de Sierra Espuña.

Se trata de un seguimiento sin precedentes en la Región de Murcia, centrado en una subespecie única a nivel ibérico, que busca profundizar en el conocimiento de esta especie y en su contribución al equilibrio del ecosistema forestal.

Esta investigación pionera permitirá conocer mejor el funcionamiento interno de Sierra Espuña, analizando el papel de la ardilla roja en la cadena trófica y su importancia como presa para aves rapaces y mamíferos carnívoros, cuya dieta y abundancia pueden verse influidas por la presencia de esta especie.

Pese a que la ardilla roja es una presa habitual de especies como el águila calzada, apenas existen datos cuantitativos sobre su papel real en el equilibrio alimentario de Sierra Espuña. Este proyecto permitirá ampliar ese conocimiento científico, monitorizando su población y evaluando cómo su presencia influye en el resto de especies del bosque.

Y es que, la ardilla roja de Sierra Espuña es especialmente relevante desde el punto de vista científico. La subespecie S. v. hoffmani, descrita en 1967 por el naturalista José Antonio Valverde, presenta diferencias genéticas respecto a otras poblaciones ibéricas, lo que subraya la necesidad de actuaciones específicas para garantizar su conservación.

El estudio se desarrollará en tres áreas representativas del parque -Huerta Espuña, La Carrasca y La Perdiz- que representan diferentes hábitats forestales. En cada parcela, de aproximadamente cuatro hectáreas, se aplicará una metodología combinada de trampeo en vivo, captura y marcaje con microchips, así como la instalación de cámaras de fototrampeo que funcionarán de manera continua durante toda la duración del estudio. También se recogerán muestras biológicas para evaluar el estado sanitario y genético de la población.

Paralelamente, se realizará un análisis detallado del hábitat, con especial atención a la disponibilidad de alimento -principalmente piñones-, y a las características del entorno forestal, como la densidad de arbolado o la proximidad a fuentes de agua. Estos datos permitirán establecer patrones de abundancia poblacional en relación con las condiciones ambientales.

BASE PARA FUTURAS ACCIONES

El proyecto, que se ejecutará entre 2025 y 2026, permitirá establecer las bases de un programa de seguimiento a largo plazo y la creación de un banco genético que ayude a preservar esta subespecie diferenciada. Además, está prevista la elaboración de materiales divulgativos que acerquen a la población murciana el valor de este pequeño habitante de los pinares.

Esta actuación se integra dentro del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de Sierra Espuña y refuerza la estrategia regional de conservación activa de la biodiversidad, basada en el uso de metodologías científicas y en la aplicación práctica de los resultados para mejorar la gestión de los espacios protegidos.

La inversión total del proyecto asciende a 14.520 euros, cofinanciados en un 60 por ciento con fondos europeos FEDER y el 40 por ciento restante con fondos propios de la Comunidad Autónoma. Este proyecto refuerza el compromiso del Gobierno regional con la conservación activa de la biodiversidad murciana, aplicando criterios científicos, metodologías innovadoras y herramientas de seguimiento continuo que permiten una mejor toma de decisiones en la gestión de los espacios naturales protegidos.