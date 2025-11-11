La Región de Murcia impulsa su transformación digital en reuniones con empresas tecnológicas líderes en EEUU

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, junto con el vicepresidente de Sector Público Global de Salesforce, Curtis Fisher (1º izq) y la CEO de Slack, Denise Dresser (2º izq) - CARM

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, lidera una misión institucional de carácter tecnológico en San Francisco y Chicago para buscar acuerdos de colaboración con grandes compañías tecnológicas y administraciones y posicionar el ecosistema tecnológico de la Región, presidido por la Agencia de Transformación Digital, ante nuevos inversores.

En el marco de esta misión, la Comunidad ha firmado un manifiesto de interés conjunto con la multinacional tecnológica Salesforce para promover la adopción de tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial, en la mejora de los servicios públicos que reciben los ciudadanos, según informaron fuentes del Gobierno regional en una nota de prensa.

El titular de Transformación Digital ha alcanzado este acuerdo con el vicepresidente de Sector Público Global de la compañía estadounidense, Curtis Fisher, con quien ha mantenido un encuentro de trabajo en las instalaciones de la multinacional en San Francisco. Entre los objetivos del acuerdo figura situar a la Región de Murcia como un referente europeo en el proceso de transformación digital del sector público.

La colaboración entre el Gobierno regional y el gigante tecnológico incluye la transferencia de conocimientos y la aplicación de tecnologías avanzadas que modernicen la Administración regional y la hagan más accesible, transparente y eficiente.

El titular de Transformación Digital ha subrayado que la Región de Murcia "está inmersa en pleno proceso de transformación digital, y en ese proceso queremos contar con los mayores expertos y con las compañías que están liderando la digitalización de la sociedad y, en este caso, la digitalización de las administraciones públicas".

ENCUENTROS CON 'SLACK' Y AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO

"El objetivo de esta misión es tanto conocer lo que están haciendo multinacionales punteras en ámbitos disruptivos como la Inteligencia Artificial como dar a conocer el ecosistema digital regional y nuestra Estrategia de Inteligencia Artificial", ha señalado Marín.

Así, durante la jornada de este lunes, el titular de Trasnformación Digital mantuvo también un encuentro de trabajo con la CEO de Slack, plataforma de productividad con IA, Denise Dresser, así como con representantes del Ayuntamiento de la ciudad de San Francisco, además de conocer el 'hub' de innovación de la Universidad de Berkeley.