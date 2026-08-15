La Región de Murcia mantiene avisos amarillos por altas temperaturas y tormentas para hoy sábado

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo en la Región de Murcia para la jornada de hoy, sábado 15 de agosto. En concreto, se trata de avisos por altas temperaturas y tormentas.

En el apartado de altas temperaturas, el aviso amarillo comenzará a las 13.00 horas y se mantendrá hasta las 21.00 horas. La zona más afectada será la Vega del Segura, donde los termómetros podrán alcanzar los 38 grados de máxima. Por su parte, en el Campo de Cartagena y Mazarrón también se registrarán valores elevados, esperándose máximas de hasta 36 grados.

De forma simultánea, la inestabilidad atmosférica ganará terreno a partir de la tarde. Entre las 14.00 y las 22.00 horas se activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas, afectando a las comarcas del Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Se prevén acumulaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Además, estas tormentas pueden ir acompañadas localmente de rachas muy fuertes de viento y granizo.

Ante este escenario se recomienda a la población extremar las precauciones en las actividades al aire libre. Para hacer frente al calor, es aconsejable mantenerse bien hidratado, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a personas mayores, niños y enfermos crónicos.

Asimismo, ante la llegada de las tormentas y lluvias intensas, se sugiere evitar los desplazamientos por carretera que no sean necesarios, mantenerse alejado de cauces secos o ramblas que puedan sufrir crecidas repentinas y asegurar aquellos objetos situados en balcones o terrazas que puedan ser arrastrados por las rachas fuertes de viento.