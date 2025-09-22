La Región de Murcia no registra fallos en las pulseras antimaltrato: "Ninguna mujer ha estado desprotegida"

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia no ha contabilizado fallos en las pulseras antimaltrato más allá de los problemas registrados en el periodo de transición de la empresa adjudicataria del servicio, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press.

Desde la institución gubernamental han insistido en que los dispositivos han funcionado "correctamente", no se han producido excarcelaciones de presuntos agresiones por fallos en el sistema y "ninguna mujer ha estado desprotegida".

Asimismo, ha señalado que ninguna mujer cuyo agresor contaba con este tipo de dispositivos ha sido asesinada durante los 2022, 2023 y 2024 y ha remarcado que, como señaló la Fiscalía, las víctimas han estado protegidas "en todo momento".

Ha añadido que las incidencias "afectaron a los procesos judiciales, no a la seguridad de las mujeres" y que el problema quedó resuelto a finales de 2024. "En 2025 no ha habido incidencias", han subrayado las mismas fuentes.

En concreto, el problema tuvo lugar en el cambio de empresa adjudicatarias, y dio lugar a incidencias "puntuales" en migración de datos históricos que "afectaron a quebrantamientos de condena, nunca a la seguridad" de las víctimas. Además, algunos datos no llegaron a los juzgados en plazo, pero al recuperarse se reabrieron los procedimientos.