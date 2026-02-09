La Región de Murcia es la principal potencia exportadora de encurtidos de España

La consejera Sara Rubira durante su visita a las instalaciones de una de las más de 30 empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de aceitunas de mesa y encurtidos de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se mantiene como la principal potencia exportadora de encurtidos de España al concentrar casi el 30 por ciento de las exportaciones nacionales del sector, con una facturación de 27,8 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Así lo ha destacado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su visita a las instalaciones de una de las más de 30 empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de aceitunas de mesa y encurtidos de la Región de Murcia.

Rubira ha subrayado el "papel clave" que desempeñan las empresas agroalimentarias murcianas en la proyección internacional de la Región, así como "el compromiso del Gobierno regional para acompañarlas en su crecimiento y apertura a nuevos mercados".

La Región de Murcia lidera el ranking nacional de exportaciones de encurtidos, supera a comunidades como Andalucía en casi seis millones de euros y se sitúa por delante de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. "Estos datos reflejan la fortaleza de nuestro tejido empresarial y la capacidad de adaptación de un sector estratégico para la economía regional", ha afirmado la consejera.

Estados Unidos, Canadá y México concentran el 42 por ciento de las ventas exteriores, con un volumen superior a 11,7 millones de euros, "lo que evidencia la competitividad de los productos murcianos en mercados altamente exigentes", ha subrayado.

"La internacionalización es una prioridad para el Gobierno regional, y por eso seguimos impulsando programas de apoyo, promoción exterior y acompañamiento a las empresas para que puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales", ha concluido Rubira.