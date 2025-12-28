La Región de Murcia refuerza la gestión de poblaciones de jabalí en colaboración con el IREC

Miembros del equipo investigador durante los trabajos de seguimiento. - CARM

La Comunidad avanza en la gestión y control de las poblaciones de jabalí con la puesta en marcha de un programa de captura y marcaje de ejemplares mediante collares de seguimiento GPS en distintos puntos de la Región de Murcia. La actuación se desarrollará en colaboración con el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), centro de referencia nacional en el estudio de especies cinegéticas y fauna silvestre.

La iniciativa fue autorizada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, y tiene como objetivo mejorar el conocimiento científico sobre los movimientos del jabalí (Sus scrofa), especialmente en zonas próximas a explotaciones porcinas y en áreas con elevada densidad de población, con el fin de reforzar la vigilancia sanitaria, prevenir la propagación de enfermedades y favorecer la gestión sostenible de la especie.

El programa, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, será desarrollado por el equipo del investigador Joaquín Vicente Baños, del IREC y llevará a cabo la captura de ejemplares mediante jaulas-trampa instaladas en localizaciones previamente determinadas por criterios de densidad de población y proximidad a explotaciones porcinas.

Estas ubicaciones serán comunicadas y coordinadas con los servicios técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático y el Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Las capturas podrán realizarse sin limitación de número, edad o sexo de los ejemplares, y siempre conforme a los protocolos de seguridad y bienestar animal establecidos por el propio Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos.

El proceso de marcaje consistirá en la anestesia, identificación y colocación de collares GPS, que permitirán un seguimiento individualizado y continuo de los movimientos de cada animal antes de su liberación en el mismo entorno. En caso de capturar animales de otra especie, se procederá a su liberación inmediata tras comprobar su estado.

Los trabajos se desarrollarán principalmente en montes públicos no acotados de la Comunidad Autónoma, aunque también podrán realizarse en terrenos privados o acotados, previa autorización expresa de sus titulares. Además del personal investigador del IREC, podrán participar técnicos veterinarios, auxiliares forestales y personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, que prestará apoyo especializado.

Al finalizar el proyecto, el equipo investigador elaborará una memoria técnica con los resultados obtenidos, que incluirá datos de localización, patrones de movimiento y comportamiento de los animales marcados. Esta información permitirá reforzar los planes de gestión del jabalí y mejorar la coordinación entre los departamentos implicados en la vigilancia de fauna y sanidad animal.

La iniciativa se enmarca en las actuaciones de la Comunidad Autónoma para el control de las poblaciones de jabalí y la prevención de daños agrícolas, accidentes de tráfico y posibles riesgos sanitarios asociados a su expansión. Además, contribuye a mejorar el conocimiento científico sobre una de las especies más adaptables del medio natural murciano, cuya presencia se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Con este trabajo conjunto, la Región de Murcia avanza en la aplicación de medidas de seguimiento y control basadas en la investigación y la cooperación entre administraciones, con el objetivo de garantizar un equilibrio adecuado entre la conservación de la fauna silvestre, la protección de la sanidad animal y el sector agrario.