La Región de Murcia registra 1.185 nacimientos en septiembre, un 6,28% más que hace un año

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 1.185 nacimientos en septiembre de 2025, 70 más que en el mismo mes del año anterior, lo que representa una aumento del 6,28%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 1.185 nacimientos, 368 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 318 de madres de 35 a 39 años; y 241 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 101 son de madres entre 40 y 44 años; 11 de 45 a 49 años y ninguno de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 119 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 26 de madres de 15 a 19 años y uno entre las menores de 15 años.

De los nacidos en la Región en el noveno mes del año, un total de 598 son mujeres y el resto, 587, hombres.

En los primeros nueve meses de 2025 se ha registrado un total de 9.221 nacimientos en la comunidad, un 0,12% más que en el mismo periodo de 2024.