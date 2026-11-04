Archivo - La Región de Murcia registra 13 muertes en accidentes laborales hasta agosto, 11 durante la jornada de trabajo - PORTAVOZ - Archivo

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha contabilizado 13 accidentes de trabajo mortales entre enero y agosto de 2026, de los que 11 se produjeron durante la jornada laboral y otros 2 fueron 'in itinere', es decir, en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo, según el avance de la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, los datos consultados por Europa Press recogen un total de 14.495 accidentes laborales con baja en la comunidad durante los ocho primeros meses del año, de los cuales 12.519 ocurrieron en jornada y 1.976 en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

De los siniestros registrados durante la jornada laboral, 12.449 fueron leves, 59 graves y 11 mortales. Por su parte, entre los accidentes 'in itinere', 1.963 tuvieron carácter leve, 11 fueron graves y 2 resultaron mortales.

Del total de decesos registrados entre enero y agosto en la Comunidad, todos eran asalariados.