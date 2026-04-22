La Región de Murcia registra 981 nacimientos en febrero, un 4,8% más que hace un año

Archivo - Un bebé de pocos días de edad coge el dedo de su madre. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 981 nacimientos en febrero de 2026, 45 más que en el mismo mes del año anterior, lo que representa un aumento del 4,8%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 981 nacimientos, 300 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 263 de madres de 35 a 39 años; y 195 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 91 son de madres entre 40 y 44 años; 11 de 45 a 49 años y uno de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 97 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 23 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.

De los nacidos en la Región en el segundo mes del año, un total de 516 son mujeres y el resto, 465, hombres.

En los primeros dos meses de 2026 se ha registrado un total de 2.096 nacimientos en la comunidad, un 9,1% más que en el mismo periodo de 2025.