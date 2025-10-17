La Región de Murcia registra un nuevo récord de empleo turístico en septiembre, con 66.158 trabajadores

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de actividades del sector turístico de la Región de Murcia registró en septiembre 66.158 trabajadores, el dato más elevado de la serie histórica para este mes con un crecimiento interanual del 2,2 por ciento, lo que supone 1.397 trabajadores más que en ese mismo mes del año 2024, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El empleo en turismo representó este mes el 10 por ciento del total de afiliados en la economía regional. Respecto a las actividades de hostelería y agencias de viajes, la Región computó también un dato récord, con 48.130 afiliados registrados el último día de septiembre, lo que supuso un crecimiento interanual del 1,9 por ciento, situándose por encima del crecimiento medio en el conjunto de España, que fue del 1,4 por ciento.

Del total de trabajadores en estos segmentos, fueron 38.736 los empleados asalariados, el 80,5 por ciento del conjunto de trabajadores en esas actividades. Esta cifra supone un aumento del 2,1 por ciento respecto a septiembre de 2024 (1,6 por ciento en España). El restante 19,5 por ciento fue empleo autónomo, que subió un 1,5 por ciento respecto a los niveles del año anterior, con 9.394 afiliados.

La Región fue la comunidad con una mayor tasa de incremento relativo del empleo autónomo turístico (1,5 por ciento). El dato del conjunto nacional fue prácticamente igual al de septiembre de 2024 (+0,3 por ciento).

BALANCE DE ENERO A SEPTIEMBRE

Con estos datos, entre enero y septiembre de 2025 la afiliación a la Seguridad Social en la Región de Murcia en el conjunto de actividades turísticas, en valor medio, fue de 66.339 trabajadores, la cifra más elevada desde que hay datos, lo que representa un incremento del 2,5 por ciento interanual (1.595 afiliados nuevos).

En los nueve meses transcurridos de este año, la afiliación a la Seguridad Social en la Región en hostelería y agencias de viajes registró el mejor dato de la serie histórica, con un valor medio de 48.603 trabajadores, lo que representa un incremento del 2,4 por ciento interanual (1.120 afiliados nuevos).

De este modo, la Región fue, en lo que va de año, la cuarta comunidad con una mayor tasa de incremento relativo del empleo turístico (+2,4 por ciento), con un crecimiento superior al del conjunto nacional (+2,1 por ciento).