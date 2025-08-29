La Región de Murcia registra la segundo mayor estancia media en apartamentos turísticos en julio

Archivo - Varias personas en la Playa de Levante, en la Manga del Mar Menor - Europa Press - Archivo

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la segunda mayor estancia media en apartamento turísticos el pasado mes de julio, con 6,55 días, solo por detrás de Islas Canarias (7,08 días), según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, este tipo de establecimientos recibieron en el séptimo mes de 2025 un total de 15.704 viajeros, de los que 2.361 procedían del extranjero, y anotaron 102.873 pernoctaciones.

El grado de ocupación por apartamentos en fin de semana fue del 65,93 por ciento, frente al 73,95 por ciento de la media nacional; mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana alcanzó el 40,78 por ciento, frente al 54,93 por ciento nacional.

Para este tipo de alojamientos, en la Región había 9.136 plazas estimadas en un total de 2.085 apartamentos y 318 personas empleadas.

Además, la Región registró la quinta mayor estancia media de viajeros en campings en julio, con 4,70 días de media, y 95.558 pernoctaciones en este tipo de alojamientos turísticos extrahoteleros.

En concreto, los campings de la Región recibieron un total de 20.353 viajeros, de los que 18.408 procedían de otras comunidades españolas y 1.944 del extranjero.

El número de este tipo establecimientos que permanecieron abiertos en la Región fue de 20, con una capacidad estimada de 16.551 plazas y un grado de ocupación en fin de semana de 34,56 por ciento. Por su parte, la cifra de personas empleadas ascendió a 244.

En los alojamientos de turismo rural, el grado de ocupación por plazas en la Región de Murcia en julio se situó en 22,55, inferior a la media nacional, que fue del 32,53. Murcia registró en este periodo una estancia media de 3,36 días, superior a la media del país (3,11 días).

En total, la Región registró 6.244 viajeros en alojamientos de turismo rural, 5.466 residentes en España y los 778 restantes extranjeros. El cuanto al número de pernoctaciones, la cifra ascendió a 20.985 para un total de 247 alojamientos abiertos con 2.997 plazas estimadas y un personal empleado de 331 personas.