La Región de Murcia registra el segundo mes de junio más cálido de los últimos 66 años

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MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de junio se ha consolidado en la Región de Murcia como el segundo más cálido de los últimos 66 años, según el avance climatológico publicado este lunes por la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El periodo, que ha presentado un carácter global muy cálido y muy seco, ha igualado en registros térmicos a junio de 2012 y solo se ha visto superado por el máximo histórico del mismo mes de 2025.

La temperatura media mensual en la comunidad autónoma se situó en los 24,9 grados, lo que representa una anomalía térmica de +2,7 grados respecto al periodo de referencia 1991-2020.

A este comportamiento contribuyeron tanto las temperaturas máximas, con un promedio de 31,6 grados (+2,4 grados de anomalía), como las mínimas, que se elevaron hasta los 18,1 grados (+2,5 grados de anomalía).

La máxima absoluta del mes se localizó el día 2 en Archena, donde el termómetro alcanzó los 40,8 grados, mientras que la mínima absoluta descendió hasta los 11,1 grados el 14 en la estación de Fuentes del Marqués, en Caravaca de la Cruz.

Asimismo, el observatorio del Aeropuerto de San Javier batió su efeméride de temperatura media de las mínimas más alta para un mes de junio al anotar 21,4 grados.

En el apartado pluviométrico, el mes ha estado caracterizado por una escasez extrema de precipitaciones, situándose como el sexto junio más seco de la serie histórica desde 1961 y el cuarto del siglo XXI.

La Región registró una precipitación media de apenas 1,7 litros por metro cuadrado, un volumen que representa únicamente el 22% del valor de la mediana para este mes.

La distribución de las lluvias fue muy irregular y se concentró en el Noroeste, alcanzando un máximo mensual de 14,8 litros por metro cuadrado en Benizar (Moratalla) durante el episodio de tormentas del día 28.

Por el contrario, las lluvias fueron nulas en gran parte de la mitad sur y el litoral, lo que llevó al observatorio de Murcia a establecer un nuevo récord de precipitación mensual mínima para junio con 0,0 litros por metro cuadrado.

CARÁCTER PLUVIOMÉTRICO HÚMEDO

Pese al balance de este mes, el acumulado del año hidrológico --comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2026-- mantiene un carácter pluviométrico global húmedo en la Región de Murcia.

Las precipitaciones acumuladas en estos nueve meses ascienden a 311,2 litros por metro cuadrado, lo que equivale al 120% del valor normal para dicho ciclo (258,6 litros por metro cuadrado) y convierte a este periodo en el décimo más húmedo en lo que va de siglo.

Por último, el avance climático detalla que durante junio se contabilizaron cuatro jornadas de vientos fuertes --con una racha máxima de 65 kilómetros por hora en Mazarrón el día 20-- y un total de 425 descargas nube-tierra distribuidas a lo largo de seis días de tormenta, concentrándose el 92,5% de los rayos de forma exclusiva en la inestabilidad del día 28.