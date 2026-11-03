La Región de Murcia registra en septiembre la segunda mayor estancia media en albergues y la tercera en campings

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MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la segunda mayor estancia media en albergues y la tercera en campings el pasado mes de septiembre, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los siete albergues abiertos en la Región durante ese mes contabilizaron una estancia media de 2,67 días, solo inferior a Canarias (2,69), y 1.981 viajeros, de los que 367 eran extranjeros, así como 5.280 pernoctaciones.

En cuanto a los campings, la comunidad anotó una estancia media de 4,82 días y un total de 11.585 viajeros --4.351 de ellos extranjeros y 7.233 españoles--, así como 55.821 pernoctaciones.

El grado de ocupación en los 17 campings abiertos en la Región el pasado septiembre, que ofrecían 9.650 plazas, fue de 33,86 en fin de semana, inferior a la media estatal (48,42).

En lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, la Región registró una estancia media de 2,27 días, el decimosegundo dato más elevado de todo el país, y un total de 3.436 viajeros, 626 de ellos extranjeros, que realizaron 7.787 pernoctaciones.

En la Región, durante el noveno mes de 2026, abrieron 223 alojamientos rurales, que anotaron un grado de ocupación por plazas de 21,62 durante el fin de semana, frente al 39 de la media nacional.

En el caso de los apartamentos turísticos, la Región fue la comunidad con la quinta mayor estancia media el pasado mes de septiembre, con 4,14 días, mientras que el conjunto de comunidades registró un promedio de 4,51.

En este tipo de establecimientos extrahoteleros, la Región contabilizó 14.822 viajeros, 3.463 de ellos residentes en el extranjero, y 61.430 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas durante los fines de semana en la comunidad fue de 30,47 --frente al 46,28 de la media estatal-- y el personal empleado ascendió a 324.

Por su parte, las casas rurales de la comunidad abiertas durante ese mes recibieron 2.810 viajeros españoles y 626 extranjeros, que realizaron 5.455 y 2.332 pernoctaciones, respectivamente, con una estancia media de 2,27 días, inferior a la media nacional (2,57).

El grado de ocupación por plazas en fin de semana en este tipo de alojamientos fue de 21,62, frente al 37,33 del conjunto del país.