La Región de Murcia registra la tercera mayor estancia media en alojamientos de turismo rural en agosto

Archivo - Una ciclista circula cerca de la Playa Galúa, en la Manga del Mar Menor - Europa Press - Archivo

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la tercera mayor estancia media en alojamientos de turismo rural el pasado mes de agosto, con 4,59 días, solo por detrás de Navarra (4,76) y Cataluña (4,72), según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, este tipo de establecimientos recibió en el octavo mes de 2025 un total de 7.557 viajeros, de los que 760 procedían del extranjero, y anotó 34.670 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas en los 245 alojamientos rurales abiertos en la Región el pasado agosto, con un total de 2.949 plazas, fue de 46,04 en fin de semana, superior a la media nacional, que se situó en 45,23 por ciento.

En lo que respecta a los apartamentos turísticos, la Región registró una estancia media de 5,83 días, cuarta mayor tasa por comunidades autónomas tras Islas Canarias (8,08), Cataluña (6,29) y Comunidad Valenciana (6,22).

El número de viajeros contabilizados en los 2.458 apartamentos abiertos, con un total de 10.594 plazas estimadas, ascendió a 25.803, de los que 6.158 eran extranjeros, mientras que se alcanzaron las 150.328 pernoctaciones, con un grado de ocupación durante el fin de semana del 67,83 por ciento.

Los apartamentos turísticos abiertos en la Región de Murcia dieron trabajo a unas 319 personas el pasado mes.

Además, la Región de Murcia fue la cuarta comunidad autónoma con mayor estancia en camping en agosto, con 5,33 días de media, y contabilizó 155.672 pernoctaciones en este tipo de alojamientos turísticos extrahoteleros.

En concreto, los campings de la Región recibieron un total de 29.227 viajeros, de los que 4.250 procedían del extranjero.

El número de este tipo establecimientos que permanecieron abiertos en la Región fue de 20, con una capacidad estimada de 16.551 plazas y un grado de ocupación en fin de semana de 35,34 por ciento. Por su parte, la cifra de personas empleadas ascendió a 309.