La Región de Murcia es la segunda comunidad en la que más crece el gasto en educación

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia es la segunda comunidad en la que más creció el gasto en educación en 2024, según la Estadística del Gasto Público en Educación publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El gasto público en educación en 2024 fue de 2.073 millones de euros, un 10,23 por ciento más que el año anterior, lo que sitúa a la Región en los primeros puestos en cuanto a incremento de inversión en materia de educación, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, donde aumentó un 11,8 por ciento, y delante de regiones como Castilla y León, Aragón y País Vasco.

En el conjunto de las comunidades autónomas y universidades públicas, el gasto fue de 71.348 millones de euros, con un aumento del 4,8 por ciento en relación con el año 2023. En cuanto a la inversión educativa en enseñanzas no universitarias, la Región superó los 1.705 millones en 2024, lo que representa un incremento del 11,5 por ciento respecto a 2023.

La Comunidad se sitúa en los puestos de cabeza del ranking nacional, por detrás de la Comunidad Valenciana, con un incremento del 13,5 por ciento, y por delante de Aragón, que experimentó un aumento del 8,9 por ciento.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, resaltó que "la Región supera el umbral de los 2.000 millones de gasto en educación en 2024 realizando un esfuerzo sin precedentes en materia educativa. Este crecimiento superior al 10 por ciento refleja el firme compromiso del Gobierno regional con una educación de calidad, equitativa y adaptada a las necesidades actuales".

Y es que, según explica, en la Región se destinó en 2024 más del 82 por ciento del total del gasto público en educación a enseñanzas no universitarias. Destacan los incrementos de gasto realizados en Educación Infantil y Primaria, con un 10,52 por ciento, y en Educación Secundaria y Formación Profesional con un aumento de 12,22 por ciento, respecto al año anterior.

El consejero indicó que "el aumento significativo del gasto en enseñanzas no universitarias, que concentra más del 80 por ciento del total, pone de manifiesto nuestra prioridad por fortalecer las etapas clave del sistema educativo, especialmente la Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y la Formación Profesional, ámbitos esenciales para el desarrollo académico y profesional de los jóvenes de la Región".

Asimismo, según el mismo informe, la Región de Murcia incrementó un 43 por ciento el gasto realizado en servicios complementarios como comedor y transporte.