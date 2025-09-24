La Región de Murcia será epicentro nacional de la acuicultura en noviembre

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia será el epicentro nacional de la acuicultura en 2025 al ser seleccionada como sede del Día de la Acuicultura, que se celebrará entre el 24 y el 30 de noviembre, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Este miércoles se han presentado en Valencia, en el marco del congreso europeo de acuicultura Aquaculture Europe 2025, las actividades que se realizarán, un acto en el que el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, ha destacado la importancia de la que Región de Murcia se convierta este año en capital nacional de la acuicultura.

Vera ha indicado que esta actividad productiva tiene un peso muy importante dentro de las actividades pesqueras, ya que genera más de 300 empleos directos y más de 1.300 indirectos.

La Región de Murcia es la comunidad autónoma con mayor producción por kilómetro de costa y también la primera en producción de atún rojo y de lubina Juan Pedro Vera resaltó que la Región de Murcia es una de las pocas comunidades que cuenta con una Estrategia Marítima aprobada.

"Una estrategia con la que la Región quiere mirar al mar y a las oportunidades que este ofrece, potenciando la economía azul", ha explicado.