La Región de Murcia se suma al proyecto europeo GreenCoop para acelerar la transición verde en el medio rural

Imagen del grupo que tomó parte en la reunión inicial, que tuvo lugar en Lugo en octubre del pasado año. - CARM

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, participa en el proyecto europeo GreenCoop (Green Transition through Cooperation models), una iniciativa internacional que busca desarrollar y validar nuevos modelos de negocio para comunidades rurales basados en la cooperación, la sostenibilidad y la innovación.

GreenCoop nace para dar respuesta a desafíos comunes del medio rural europeo, como el abandono de tierras forestales, el envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional y el acceso limitado a la innovación y a la digitalización.

El proyecto trabajará con una red internacional de entidades académicas, científicas y del ámbito agrario y rural, con presencia en más de diez países. Está financiado al cien por cien por la Unión Europea y cuenta con un presupuesto global de 5.995.937 euros.

La iniciativa comenzó el 1 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2029. Se desarrolla a través de un partenariado de 20 entidades de más de 10 países, entre universidades, centros de investigación, administraciones públicas y entidades del ámbito agrario y rural, y está coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela.

En el marco del proyecto, la Región de Murcia dispone de un presupuesto de 117.187 euros destinado a la participación de personal técnico, la contribución a las actividades del consorcio y la integración de los resultados del proyecto desde la perspectiva de la administración pública regional.

La iniciativa prevé la creación de 17 comunidades piloto o 'Living Labs' (15 en la Unión Europea y 2 en China), en las que se co-crearán y evaluarán 12 demostradores de innovaciones agroecológicas y digitales. Estas soluciones se integrarán en distintos sistemas agroforestales y servirán de base para diseñar y mejorar modelos de negocio rurales que refuercen la resiliencia, impulsen la provisión de servicios ecosistémicos y mejoren la competitividad y la calidad de vida en el territorio.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que "la participación de la Región en GreenCoop nos permite incorporar a las políticas públicas regionales los aprendizajes y herramientas que se están desarrollando en Europa para fortalecer el medio rural y forestal desde la cooperación, la innovación y el aprovechamiento sostenible de los recursos".

Ferreira añadió que "nuestro papel en el proyecto es aportar la visión de la administración pública regional y facilitar que los resultados sean transferibles y aplicables, especialmente en ámbitos como la bioeconomía y la economía circular, la digitalización útil para el campo y la creación de oportunidades para jóvenes y mujeres en entornos rurales".

Con esta participación, el Ejecutivo regional "refuerza su presencia en proyectos europeos estratégicos y su compromiso con una transición verde que contribuya a dinamizar las zonas rurales, mejorar la sostenibilidad de los sistemas agroforestales y aumentar su capacidad de adaptación ante los cambios climáticos y de mercado", destacan desde el Gobierno regional.