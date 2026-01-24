La Región de Murcia supera en 2025 los objetivos previstos en ejecución de fondos europeos

El consejero Luis Alberto Marín durante una visita a Cartagena de la Comisión de Seguimiento de los fondos Feder para conocer algunos de los proyectos de este programa operativo - CARM

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha superado las previsiones iniciales fijadas para el pasado año 2025 en cuanto al grado de ejecución de los programas regionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el período 2021-2027, que han supuesto una inversión global de 234 millones de euros.

Así lo explicó hoy el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, quien destacó "el esfuerzo colectivo del conjunto del Gobierno regional" para alcanzar los niveles de ejecución registrados a finales de 2025.

El consejero subrayó en este sentido que, aunque la coordinación de la tramitación de los fondos la realiza su departamento, "es esencial la implicación de todas las consejerías responsables de ejecutar proyectos financiados con fondos europeos para lograr estos resultados en su gestión".

Del programa Regional Feder 2021-2027, el total ejecutado de fondos europeos a finales de 2025 ascendía a 160.831.295 euros. Para el periodo 2021-2027, la Región de Murcia tiene asignados 573,35 millones de euros, de los que 344 corresponden a la ayuda de la Unión Europea y el resto los aporta la Región de Murcia.

Las inversiones de este programa regional se agrupan en torno a tres objetivos: 'Una Europa más competitiva e inteligente', al que se han asignado 290,62 millones; 'Una Europa más verde', con una asignación de 259,44 millones de euros, y 'Una Europa más social e inclusiva', que cuenta con 23,28 millones.

Entre las actuaciones ejecutadas el pasado año destacan los 14,2 millones invertidos en los programas de mejora genética del IMIDA para la obtención de nuevas variedades, o los 7 millones en subvenciones para los centros tecnológicos de la Región de Murcia.

También sobresale la construcción de dos centros de Salud (Corvera y Abanilla), por 8,2 millones, y los programas de rehabilitación energética en edificios públicos, tanto en centros sanitarios como educativos, en los que se han invertido 18,2 millones, así como los 7 millones destinados a inversiones productivas de las pymes de la Región.

73 MILLONES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS

Respecto al FSE+, la Región de Murcia ha ejecutado un total de 73.212.818 euros de su programa para el período 2021-2027, del que ya se benefician más de 51.000 personas. Además, el número de operaciones seleccionadas se duplicó el pasado ejercicio, al pasar de 26 a 59.

El programa establece más de 164 millones de euros de fondos europeos en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento para la Región, con una inversión total de 263 millones, ya que la Comunidad Autónoma cofinancia un 40 por ciento.

Estos fondos europeos están distribuidos, según el programa regional, en seis líneas de actuación, en las que son prioritarias el fomento de la integración laboral y la igualdad de acceso a educación y formación, sobre todo para grupos desfavorecidos, en riesgo de exclusión social, jóvenes y menores.

Entre los proyectos más destacados impulsados a lo largo del pasado 2025 se encuentran las subvenciones a programas para la activación de la empleabilidad de personas socialmente vulnerables, por importe de más de 11 millones de euros, o los 3,8 millones para impulsar la empleabilidad de jóvenes con especiales dificultades.

También son notables las inversiones realizadas para desarrollar el Programa Eurovida Salud Mental, la actuación para la creación y puesta en marcha de servicios comarcales de apoyo a la familia o el programa de prevención, seguimiento y reducción del absentismo escolar.