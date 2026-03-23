La Región de Murcia supera los 3.500 millones en exportaciones agroalimentarias y afianza su liderazgo nacional

Imagen de la Consejera Sara Rubira visitando a una de las empresas participantes en la feria Alimentaria 2026 - CARM

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones agroalimentarias de la Región de Murcia alcanzaron un total de 3.507 millones de euros en 2025, frente a los 3.403 millones del año anterior, con un crecimiento del 3 por ciento, superior al registrado a nivel nacional, lo que consolida su posición como una de las principales potencias del sector en España.

Este incremento sitúa a la Región de Murcia como la segunda provincia exportadora agroalimentaria del país, por encima de territorios con mayor tamaño, y es además la única comunidad uniprovincial en el 'top 10' nacional.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha destacado estos datos durante su visita a la feria Alimentaria de Barcelona, donde ha resaltado "la fortaleza de un sector que sigue creciendo, generando empleo y llevando nuestros productos a los principales mercados internacionales", según han informado desde el Gobierno regional.

"Las cifras demuestran que el sector agroalimentario de la Región de Murcia es competitivo, innovador y capaz de seguir ganando presencia en el exterior", ha afirmado la consejera.

Rubira ha subrayado que "no solo crecemos, sino que lo hacemos por encima de la media, lo que refuerza nuestro posicionamiento y la confianza de los mercados en nuestros productos".

La industria alimentaria y de bebidas de la Región agrupa cerca de 1.300 empresas y genera más de 27.600 empleos, lo que representa más del 30 por ciento del empleo industrial.

DIVERSIFICACIÓN Y NUEVOS MERCADOS

Los principales destinos de las exportaciones murcianas continúan siendo países europeos, con Francia a la cabeza, seguido de Estados Unidos, Reino Unido, Italia o Alemania. No obstante, la consejera ha destacado el impulso en mercados emergentes como Argelia, México o Suecia, que han experimentado importantes crecimientos en el último año.

"Estamos diversificando destinos y abriendo nuevas oportunidades para nuestras empresas, lo que nos permite reducir riesgos y seguir creciendo en el exterior", ha señalado Rubira.

ALIMENTARIA, ESCAPARATE INTERNACIONAL

La feria Alimentaria celebra este año su 50 aniversario como una de las principales citas europeas del sector alimentario, con cifras récord de participación e internacionalización.

Rubira ha señalado que "Alimentaria es una plataforma clave para que nuestras empresas refuercen su presencia internacional, establezcan contactos comerciales y sigan abriendo mercados".

Durante la jornada, la consejera ha mantenido encuentros con empresas de la Región presentes en la feria, de las que resaltó su papel como embajadoras de los productos murcianos.