La Región premia el esfuerzo en la educación de adultos con 10 galardones de 500 euros para los mejores alumnos de ESO

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional otorgará este curso hasta diez Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para personas adultas, correspondientes al año académico 2025-2026 y dotados con 500 euros cada uno.

Estos galardones tienen por objetivo reconocer el rendimiento académico y el esfuerzo del alumnado que ha completado la etapa de ESO en centros autorizados de la Comunidad, según ha publicado el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Además de la asignación económica individual, financiada con cargo a los presupuestos regionales con un importe global de 5.000 euros, los estudiantes galardonados recibirán un diploma acreditativo.

Los interesados en optar a estas distinciones que cumplan con los requisitos académicos fijados en las bases reguladoras disponen hasta este martes, 29 de septiembre, para formalizar su solicitud. El trámite puede realizarse de forma presencial o telemática a través del procedimiento '3197' de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma.