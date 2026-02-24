La Región se prepara para localizar los mejores lugares para observar el 'Trío de eclipses'

Reunión de coordinación celebrada hoy en la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. - CARM

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias ha convocado este martes la primera reunión de coordinación con motivo del llamado 'Trío de eclipses', que tendrá lugar próximamente y, por primera vez en la historia, España será un punto de referencia de visibilidad. Serán totales el próximo 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027 y otro anular el 26 de enero de 2028.

En la Región de Murcia, el porcentaje de visualización del primer eclipse total del próximo mes de agosto irá del 97 por ciento de Águilas al 99 por ciento de Yecla; para el segundo, también eclipse total, en 2027, irá del 93 por ciento de Jumilla al 98 por ciento de Águilas; finalmente el anular de enero de 2028 se verá prácticamente al 100 por cien en toda la Región.

El objetivo es lograr una visualización adecuada y segura de este fenómeno, así como un previsible impulso turístico de toda la Región de Murcia y de sus municipios, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Se trata de localizar sitios o emplazamientos que podrían ser los idóneos para constituirse en puntos de observación y que, paralelamente, se vayan haciendo estudios y planes de movilidad, accesibilidad para personas con discapacidad, seguridad, accesos, vías principales y alternativas, etc.

Por otra parte, se ha instado a los ayuntamientos a que convoquen, si lo consideran pertinente, las correspondientes Juntas Locales de Seguridad, dado que es la herramienta de coordinación idónea para poder planificar adecuadamente estos eventos.

'TRÍO DE ECLIPSES'

El 'Trío de eclipses' es un término informal que se usa cuando ocurren tres eclipses seguidos en un periodo corto de tiempo, normalmente dentro de la misma temporada de eclipses.

El evento, primordialmente científico y turístico, requiere que se coordinen áreas como la movilidad, salud pública, seguridad, divulgación, educación y medio ambiente. Por este motivo, la reunión ha contado con la asistencia de otras direcciones generales de consejerías implicadas y los concejales de los ayuntamientos de la Región.

En la Comunidad se produce una especial consideración, por la fecha de los eclipses de agosto, por el entorno de las playas y, en concreto, el Mar Menor.