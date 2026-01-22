La Región presenta en Fitur su nuevo producto de ecoturismo bajo el lema 'Llena tu mochila de vida'

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, en el estand de la Región de Murcia en Fitur junto a miembros de su equipo tras la presentación del nuevo producto de ecoturismo bajo el lema ‘Llena tu mochila de vida’ - CARM

La Región de Murcia ha presentado este jueves en Fitur su nuevo producto de ecoturismo bajo el lema 'Llena tu mochila de vida', una propuesta estratégica que responde a la creciente demanda de viajes responsables y que realza uno de los principales activos del destino, el patrimonio natural.

El estand de la Región ha acogido la presentación, que ha contado con la intervención de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y durante la que se ha proyecto el nuevo promocional del producto, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Conesa ha explicado el significado de 'Llena tu mochila de vida', que simboliza "una forma de viajar basada en la experiencia, el respeto por la naturaleza, el aprendizaje y el compromiso con el territorio".

El nuevo producto de ecoturismo de la Región ha sido desarrollado por el Instituto de Turismo en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, la Asociación de Ecoturismo en España y entidades turísticas de la Región, en un momento marcado por el crecimiento del número de viajeros interesados por este tipo de experiencias.

"La propuesta parte de una idea clave: la Región cuenta con espacios protegidos, paisajes singulares y una biodiversidad excepcional que permiten ofrecer experiencias que equilibran disfrute, protección y desarrollo territorial", ha afirmado Conesa.

A diferencia del turismo sostenible, entendido como un modelo de gestión aplicable a cualquier producto turístico, el ecoturismo es en sí mismo un producto turístico que contribuye activamente a su conservación, genera beneficios directos para las comunidades locales y ofrece experiencias interpretadas, auténticas y respetuosas.

La consejera ha destacado que esta nueva propuesta "se apoya en dos pilares: el empresariado local y los guías especializados, auténticos conocedores del territorio y piezas clave para interpretar, dar a conocer, fomentar el vínculo emocional de los visitantes y proteger los espacios naturales".

Así, la Región presenta una oferta "cuidadosamente seleccionada" que combina espacios naturales protegidos, especies autóctonas emblemáticas de la Región y otros elementos naturales; empresas y entidades locales comprometidas con la sostenibilidad y la seguridad y experiencias auténticas vinculadas a la naturaleza, la cultura y la vida local.

Al final de la presentación, se ha repartido entre los asistentes una mochila diseñada como elemento identificativo y prescriptor.

PRÓXIMOS PASOS PARA IMPULSAR EL PRODUCTO EN 2026

La Consejería de Turismo ha establecido los criterios que deben cumplir tanto los recursos como las empresas turísticas para formar parte de la oferta de ecoturismo de la Región, garantizando estándares de sostenibilidad, conservación y compromiso con el entorno.

Asimismo, se han identificado los principales recursos naturales y culturales con potencial ecoturístico y se han vinculado a pymes locales, como alojamientos rurales sostenibles, restaurantes de producto local y kilómetro cero, empresas de turismo activo y guías locales, entre otros.

Además del nuevo spot promocional, desarrollado por la agencia murciana 100x100, se ha renovado el banco de imágenes del producto con más de 600 nuevas fotografías centradas en experiencias de ecoturismo y se ha creado una microsite específica 'https://www.turismoregiondemurcia.es/es/ecoturismom', dentro de la web de Turismo de la Región de Murcia, disponible en español e inglés, que ofrecerá información tanto para el viajero como para el empresariado del sector.

A lo largo de 2026, el producto se reforzará con nuevas herramientas, como un folleto digital específico de ecoturismo, un manual de buenas prácticas para usuarios y empresas que se desarrollará en colaboración con la Asociación de Ecoturismo de España.