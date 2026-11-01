La Región presenta su oferta de turismo regenerativo y de naturaleza en el VIII Congreso Nacional de Ecoturismo

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) participó esta semana en el VIII Congreso Nacional de Ecoturismo, celebrado del 27 al 29 de octubre en Liébana (Cantabria) - CARM

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) participó esta semana en el VIII Congreso Nacional de Ecoturismo, celebrado del 27 al 29 de octubre en Liébana (Cantabria), donde dio a conocer una selección de experiencias de turismo sostenible y de naturaleza vinculadas al patrimonio natural regional.

La presentación se realizó junto con la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y puso el foco en los dos territorios regionales vinculados al ecoturismo: Sierra Espuña y el Valle de Ricote.

El primero cuenta con 14 empresas adheridas al sello 'Soy Ecoturista' y otras siete en proceso de adhesión, mientras que el Valle de Ricote se ha incorporado recientemente a esta categoría sumando ocho empresas adheridas.

Durante el encuentro, también se dio a conocer la propuesta regional de ecoturismo 'Llena tu mochila de vida', presentada en Fitur 2026, que reúne experiencias responsables vinculadas al disfrute y la conservación del entorno natural, con especial atención a la biodiversidad y a la participación de las empresas locales.

La participación en este congreso ha permitido intercambiar experiencias con profesionales del sector y conocer iniciativas de otros territorios relacionadas con el turismo de naturaleza, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural