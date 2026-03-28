La Región se promociona ante turoperadores nórdicos como destino de referencia para el cicloturismo y el turismo activo

Los turoperadores nórdicos durante una de las rutas cicloturísticas - CARM

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), organiza y coordina, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), una misión inversa con turoperadores nórdicos, para mostrar sobre el terreno la fortaleza de la Comunidad como destino de cicloturismo, turismo activo y naturaleza.

En concreto, en esta acción participan diez profesionales y entidades de Noruega, Suecia y Dinamarca, vinculados a entidades cuyo perfil multiplica la capacidad de prescripción de la oferta regional en mercados especialmente sensibles a este tipo de producto.

La visita se desarrolló del 23 al 26 de marzo en enclaves icónicos y diversos como La Manga del Mar Menor; Calblanque; Cartagena; Sierra Espuña; Caravaca de la Cruz y Cieza, donde los participantes conocieron de forma directa los grandes escenarios de turismo activo de la Región.

En este sentido, la agenda se diseñó para que los asistentes comprobaran sobre el terreno, la variedad de paisajes, la calidad de la experiencia y la combinación entre deporte, naturaleza y cultura que ofrece la Comunidad. La composición del grupo invitado reforzó el alcance promocional de la acción.

Así, la delegación reunió a cinco entidades de Suecia, tres de Noruega y dos de Dinamarca, con perfiles que incluían desde turoperadores y agencias hasta medios editoriales especializados, portales de ciclismo, clubes deportivos, asociaciones y creadoras de comunidad.

Esta pluralidad convirtió la misión en una herramienta de alto valor para proyectar la imagen de la Región de Murcia en nichos turísticos donde la recomendación experta y la experiencia vivida pesan tanto como el propio destino.

"El objetivo de esta misión es que quienes programan, recomiendan y prescriben viajes de naturaleza y cicloturismo conozcan de primera mano la autenticidad, la diversidad y la competitividad de la Región de Murcia", señaló el director del Info, Joaquín Gómez, que resaltó, "estamos hablando de una acción que encaja plenamente en la hoja de ruta del Gobierno regional para abrir nuevas oportunidades de negocio, reforzar la proyección internacional de nuestro tejido productivo en el sector y convertir nuestros recursos naturales y patrimoniales en actividad económica, empleo y posicionamiento exterior".