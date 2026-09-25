La Región registra 273.966 pensiones en septiembre, un 2% más que en 2025, con una cuantía media de 1.231,89 euros

Varios pensionistas juegan al dominó en un parque (foto de archivo) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

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MADRID/MURCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en la Región de Murcia se situó en 273.966 en septiembre, un 2,06% más que en el mismo mes de 2025, con una cuantía media de 1.231,89 euros, inferior a la media nacional, que es de 1.374,57 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la comunidad ha crecido un 5,15% con respecto a septiembre de 2025, superior a la media nacional, que ha aumentado un 4,61%.

La Región se sitúa así como la tercera comunidad autónoma con la pensión más baja en el noveno mes del año, solo por detrás de Galicia (1.186,25 euros) y Extremadura (1.174,87 euros).

De las pensiones registradas en la Región, hay 33.016 personas con una pensión de incapacidad permanente --con una prestación de 1.142,36 euros al mes--; 165.067 con una pensión por jubilación --1.430,04 euros al mes-- y 62.288 con una pensión por viudedad --906,23 euros al mes--.

Además, hay 11.894 personas que perciben una pensión por orfandad --503,19 euros al mes-- y 1.701 a favor de familiares --760,44 euros al mes--.

DATOS NACIONALES

En todo el país, la Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 14.498 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en igual mes de 2025. Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026.

Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de septiembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.654,6 millones de euros, un 6,9% más que en septiembre de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,4 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.330,9 millones (+5,9%); a la de orfandad se destinaron 185,5 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,8 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en septiembre 10.547.417 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, casi un 1,6% más.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 4,5%, HASTA LOS 1.576 EUROS/MES

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.374,6 euros mensuales en septiembre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en septiembre en 1.576,1 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General alcanzó los 1.734,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos fue de 1.062,8 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.005,7 euros, y de 1.741,2 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en agosto alcanzó los 976,3 euros al mes, un 4,3% más.

Por su parte, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.711,4 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de agosto.

SUBEN LAS JUBILACIONES DEMORADAS

Hasta agosto de 2026 (último dato disponible), se registraron 247.161 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que un 11,6% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone 6,8 puntos más que las altas registradas en 2019.

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019. Además, según el Ministerio, el 68,9% de los nuevos jubilados (170.211) accedieron con la edad ordinaria.

En 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en agosto (último dato disponible) fue de 8,53 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,68 días en el caso de las pensiones de viudedad.

Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días tanto en la prestación de jubilación como en la viudedad.

COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO

En septiembre, un total de 1,7 millones de pensiones (en concreto 1.693.659) cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, con un 69,8% de sus titulares, mujeres (1.181.434).

El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,7 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 23,6% corresponde a pensionistas con un hijo (399.086); el 50,9% a beneficiarios con dos hijos (862.404); un 17,5% lo perciben con tres hijos (296.416) y, por cuatro o más hijos, el 8% (135.732).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

CLASES PASIVAS

Por otra parte, la Seguridad Social ha informado de que la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.774,1 millones de euros en el mes de agosto (último dato disponible), un 5,9% más que en igual mes de 2025.

El número de pensiones en vigor fue de 740.431, un 2% más. Este tipo de pensión lo reciben 720.276 pensionistas, según ha indicado el Ministerio.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del gasto en pensiones en España. Gasto total en pensiones en España (nómina ordinaria)

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-del-gasto-en-pensiones-en-es...

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