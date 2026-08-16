La Región registra cerca de un centenar de nuevos proyectos turísticos durante el primer semestre

Archivo - Una vista de La Manga. - SERGIO GONZALEZ - Archivo

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), tramitó en los primeros seis meses de 2026 un total de 97 declaraciones responsables de inicio de actividad turística, reflejo del crecimiento del tejido empresarial vinculado al turismo regional.

Las nuevas altas corresponden principalmente a casas rurales (43) y apartamentos turísticos (32), modalidades que representan cerca del 80 por ciento de las nuevas incorporaciones al Registro de Empresas y Actividades Turísticas. Completan el balance 13 empresas de turismo activo, cinco agencias de viajes y cuatro establecimientos hoteleros.

Entre los proyectos hoteleros más destacados que se encuentran actualmente en desarrollo figuran dos nuevos establecimientos de cinco estrellas. Se trata del hotel Arco de San Juan, que se convertirá en el primer hotel de esta categoría de la ciudad de Murcia y cuya apertura está prevista para septiembre, con 70 habitaciones, y el Alhama Nature, en Alhama de Murcia, que contará también con cinco estrellas y 96 habitaciones.

A estos proyectos se suma el hotel de cuatro estrellas Soho Murcia, que se encuentra en construcción y que dispondrá de 90 habitaciones. El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, destacó que "el incremento que está experimentando la planta alojativa regional se complementa con el crecimiento de nuevas empresas, lo que refleja el dinamismo de una oferta turística cada vez más diversa, competitiva y adaptada a las nuevas demandas de los viajeros, capaz de generar oportunidades económicas en todo el territorio".

El Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Itrem contabilizó el pasado mes de julio 263 establecimientos hoteleros, entre hoteles, hoteles-apartamento, hostales y pensiones, que suman 22.973 plazas. De ellos, 193 corresponden a hoteles y hoteles-apartamento, siete a hostales y 63 a pensiones.

La planta turística se completa con 919 casas rurales, con capacidad para 6.172 personas, 23 campings y áreas de autocaravanas, que suman 16.883 plazas, y 26 albergues turísticos, con 1.388 plazas.

El Registro del Itrem refleja también la fortaleza del tejido empresarial vinculado al turismo. Actualmente están inscritas 232 empresas de turismo activo, 330 agencias de viajes, 11 organizadores profesionales de congresos y 333 guías oficiales de turismo.

Además de las nuevas altas, el Itrem recibió durante el último año 41 solicitudes de informe previo, un trámite voluntario que permite a los promotores comprobar, antes de ejecutar las obras, que sus proyectos se ajustan a la normativa turística y a la clasificación pretendida. De estas solicitudes, 19 corresponden a apartamentos turísticos, 11 a campings y áreas de autocaravanas, siete a establecimientos hoteleros y cuatro a casas rurales.