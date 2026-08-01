Regresa a la Región el dispositivo del Plan Infomur que ha colaborado en la extinción del incendio de la Vall D'Uixó

Brigadas forestales del Plan Infomur trabajan en la extinción del incendio de Vall d'Uxió - CARM

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El contingente del Plan de Infomur desplazado a Castellón el pasado martes para colaborar en la extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó ha regresado hoy a la Región, después de completar la misión que tenía encomendada y una vez que la positiva evolución del fuego lo ha permitido.

El dispositivo ha estado integrado por 20 bomberos de las brigadas forestales y técnicos especialistas, que se desplazaron con ocho vehículos todoterreno, camiones autobomba, pickups y vehículos de logística.

La zona de trabajo asignada inicialmente al operativo procedente de la Región de Murcia fue el barranco de Ullastre (Tales), donde han ejecutado 1.446 metros de línea de defensa. Se trata de un área con orografía abrupta, aterrazado y con fuertes pendientes, a lo que se añade la alta densidad de vegetación arbórea con estrato arbustivo de brezos y cistáceas.

Las brigadas forestales del Plan Infomur intervinieron también en la zona del barranco de La Falda (Artesa), con orografía abrupta, aterrazado y con fuertes pendientes, además de una alta densidad de vegetación arbórea y de arbustos. En esta área pudieron llevar a cabo 320 metros de línea de defensa.

En la siguiente jornada concentraron las tareas en el sector Vereda de Términos-Ermita de Santa Bárbara (Artesa-Onda), donde actuaron sobre 958 metros con distintas tareas, desde la apertura de líneas de acceso, la eliminación de puntos calientes y el refresco de perímetro.

Este dispositivo, al igual que el desplazado esta semana a las labores de extinción del incendio forestal de Ávila, Madrid y Toledo, estuvo coordinado desde las consejerías de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias y de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.