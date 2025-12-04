El regreso del belén de Casillas, una de las novedades de la Navidad de Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presentado la programación de Navidad junto al tiovivo de Santo Domingo - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 días de actividades conforman la programación de Navidad del Ayuntamiento de Murcia para este año. El alcalde, José Ballesta, acompañado por la Corporación Municipal y representantes de las empresas colaboradoras, ha subrayado que estas fiestas "ponen en valor la identidad murciana, la tradición belenística, la ilusión compartida y la convivencia intergeneracional".

Una de las novedades es el regreso del belén móvil de Casillas, que vuelve a su ubicación original tras una profunda renovación. Ballesta ha explicado que así se recupera "una de las tradiciones más antiguas, singulares y queridas de Murcia, un belén que fascina cada vez más a niñas y niños por su carácter único", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El belén abre de nuevo sus puertas este año "completamente renovado. Se han restaurado sus piezas, modernizado los dispositivos mecánicos, actualizado los movimientos y diseñado una nueva maquetación que ya está en su fase final", ha indicado el alcalde, que ha explicado que ha podido ver el trabajo y "el resultado es verdaderamente extraordinario".

Además, Ballesta ha anunciado que el Ayuntamiento abrirá un nuevo espacio museístico en la pedanía de Casillas, donde se expondrá el popular Belén Móvil, obra del artesano Vicente Sánchez Romero. Este nuevo museo se integra en la red municipal y complementa al Museo Casa del Belén de Puente Tocinos.

VIERNES DE INAUGURACIONES

Tras la inauguración del Gran Árbol de la plaza Circular, este viernes comenzará el Mercado Navideño y el espectáculo 'Cuento de Navidad', que se proyectará diariamente a las 20.30 horas sobre la fachada de la Casa Consistorial.

Por su parte, la Plaza del Cardenal Belluga, que cuenta por primera vez con decoración navideña, acogerá los conciertos de Los Parrandboleros, José Blaya y la Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid.

El Jardín del Malecón se transformará nuevamente en el Jardín de los Sueños, un espacio mágico iluminado con miles de luces diseñado para el disfrute de las familias. Además, regresa Navilandia a la FICA, que abrirá sus puertas también el 5 de diciembre.

TRADICIÓN Y VANGUARDIA

La programación municipal combina espectáculos culturales, experiencias gastronómicas, ocio familiar y propuestas inmersivas tanto para murcianos como para visitantes. Incluye belenes, teatro, música, videomappings, magia, cuentacuentos, títeres, actuaciones de coros infantiles, cuadrillas, concursos de villancicos como el 'XFest', degustaciones tradicionales, actividades para jóvenes, eventos deportivos solidarios, espectáculos piromusicales en el río Segura, la llegada de Papá Noel y la gran Cabalgata de Reyes.

El belén del Salón de Plenos del Ayuntamiento este año estará protagonizado por un belén de Nicolás Salzillo cedido por una familia.

El 4 de enero el Emisario Real recorrerá las calles anunciando la llegada de Sus Majestades y animando a los niños a entregar sus cartas.

DESTINO NAVIDEÑO

El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado que las últimas Navidades del municipio registraron una ocupación hotelera cercana al lleno técnico y un notable impulso para la hostelería y el comercio local.

Además, han señalado la proyección nacional e internacional del municipio alcanzada después de que el actor estadounidense Richard Gere participara en el acto inaugural del Gran Árbol acompañando a los niños de la Fundación Aladina.

UNA NAVIDAD QUE LLEGA TAMBIÉN A BARRIOS Y PEDANÍAS

Así, también se ha programado actividades culturales, musicales y familiares se extenderán por pedanías y barrios.

La Navidad tendrá un caracter solidario ya que la recaudación íntegra de las sillas de la Cabalgata de Reyes se destinará al CERMI, en apoyo a las personas con discapacidad y sus familias.

También regresa el dulce solidario de la Escuela Municipal de Hostelería 'Murcia Emplea', el cocido y la galleta solidaria, el punto de recogida de juguetes, el partido benéfico UCAM-Real Murcia a favor de Cáritas y las XII Jornadas Gastronómicas Solidarias de Astrapace.

INFORMACIÓN ACCESIBLE CON UN SOLO CLIC

Toda la programación podrá consultarse en tiempo real a través de la APP TuMurcia y en la web oficial navidadmurcia.es, con horarios, mapas e incidencias actualizadas.

El programa de mano estará disponible en la Oficina de Turismo, así como las rutas de belenes que recorrerán el municipio y ponen en valor la tradición artesana belenística de Murcia.