La Reina Emérita Sofía verá las procesiones del Jueves Santo en Cartagena y la de los Salzillos en Murcia

La Reina Sofía en una foto de archivo - EUROPA PRESS

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Reina Emérita de España, la Reina Sofía, verá este año dos procesiones de la Región de Murcia, y podría hacerlo acompañada de sus dos hijas, las Infantas Elena y Cristina, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas.

En concreto, la madre del Rey Felipe VI se desplazará a Cartagena, donde verá la Solemne Procesión del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros el Jueves Santo, a cargo de los californios.

En esta procesión, todos los participantes, con la excepción del hermano mayor y del capellán, llevan el rostro cubierto y deben mantener silencio, que suele verse acompañado por el del público que contempla el paso del desfile y la colaboración de los propietarios de locales y negocios que apagan sus rótulos luminosos y alumbrado al paso de la procesión.

Posteriormente, Doña Sofía se desplazará a la capital murciana para ver una de las procesiones más representativas, la del escultor murciano Francisco Salzillo, de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Se trata de una de las más conocidas de la ciudad de Murcia y fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial en Consejo de Gobierno en el año 2015.

Se conoce así al conjunto de tradiciones desarrolladas en torno a la mañana del Viernes Santo en la ciudad de Murcia, que se materializan en la procesión de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno con las esculturas realizadas en el siglo XVIII por Francisco Salzillo.

La declaración de 'La Mañana de Salzillo' como BIC se justifica por la calidad artística de la obra escultórica, con trascendencia tanto en la Región, donde ha dado lugar a toda una escuela de imaginería, como en la historia del Arte internacional.

También se tuvo en cuenta el carácter de unidad de obra creada con el objetivo de formar la procesión del Viernes Santo; el marco arquitectónico en el que se expone de manera permanente, la Iglesia de Jesús; y la importancia de los vínculos emocionales establecidos por parte de los ciudadanos.