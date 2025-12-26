El reloj del Ayuntamiento de Murcia, listo para dar las campanadas de Nochevieja

La7 ofrecerá las campanadas en directo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El reloj de la fachada del Ayuntamiento de Murcia ya tiene las agujas listas y engrasadas para dar las campanadas de Nochevieja en la noche de este miércoles 31 de diciembre.

"Habrá un precampaneo rápido durante unos cinco o seis segundos, después los cuartos dobles, y a continuación las 12 campanadas que sonarán cada cuatro segundos para que la gente pueda comerse las uvas sin ningún percance ni con risas, que entren bien en el nuevo año", ha explicado el relojero del Consistorio, José Antonio Sánchez. "Las agujas se engrasan, se adaptan y está todo preparado. Por mi que no sea", ha señalado entre risas durante la presentación de Gran Gala de Fin de Año.

El reloj cuenta con una campana datada en 1940 que pesa 80 kilos. En 2006 se instaló un carrillón musical digital que permitió dejar de usar los martillos tradicionales y en 2018 se recuperaron estos mecanismos originales, mejorando su sonoridad.

El acto comenzará a las 23.15 horas de mano de los presentadores de La7, que lo retransmitirá en directo, Kika Frutos y Óscar Martínez quienes serán los encargados de acompañar a los murcianos en su entrada al año nuevo. "Nosotros intentamos que llegue nuestro cariño, nos imaginamos a la gente con su familia, rodeados de amor y de ilusiones", ha asegurado la presentadora.

A pie de calle les acompañará Pedro Jota Fernández quien "dará voz a quienes eligen la Glorieta para terminar el año". Durante la presentación del acto, la directora de programas especiales y retransmisiones, Encarna Talavera, ha retado al alcalde de Murcia, José Ballesta, a que esa noche desvele una frase del acta notarial que se encuentra en una cápsula del tiempo dentro de la obra 'Murcia, Piel y Memoria' de Lidó Rico y que se abrirá dentro de 100 años, a lo que el alcalde ha aceptado.

Quienes acudan a la Glorieta para cambiar de año serán obsequiados con unas uvas de la suerte sin semillas de las que se repartirán más de mil paquetes. También podrán disfrutar de un espectáculo de efectos especiales y pirotécnia, según ha indicado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

Al término de las campanadas el dúo musical Carey, compuesto por Aarön Sáez y Antonio Turro, quienes han agradecido que se haya contado con una banda compuesta por músicos de la Región, ofrecerán el primer concierto del año en la Glorieta.

CAMPANADAS INFANTILES

Antes del comienzo de la gala nocturna, el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular acogerá a las 12.00 horas las campanadas infantiles la mañana de Nochevieja con el espectáculo 'Murci-Insectos' pensado para los más pequeños. Todos los asistentes recibirán una bolsita con 12 gominolas para que los niños puedan vivir también el ritual de las 'uvas de la suerte', adaptado a su edad.

APERITIVAZO

La celebración de la Nochevieja comenzará en la Glorieta con el 'aperitivazo' de Nochevieja, a cargo de Adrián Ruiz, a partir de las 14.00 horas en la Glorieta.

Asimismo, la San Silvestre arrancará a las 17.00 horas desde el Paseo Teniente Flomesta y recorrerá los principales enclaves de Murcia a lo largo de un trazado de 6,5 kilómetros.