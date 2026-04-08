Renfe programa dos trenes especiales nocturnos de Cercanías para el Entierro de la Sardina

Archivo - Desfile del Entierro de la Sardina- Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado dos trenes de Cercanías especiales nocturnos entre Murcia y Orihuela Miguel Hernández con motivo del desfile del Entierro de la Sardina, que tendrá lugar en la capital de la Región durante la tarde del próximo 11 de abril.

Estos trenes especiales, con una oferta de 714 plazas cada uno, saldrán desde Murcia hacia Orihuela a la 1.00 y 2.00 horas del 12 de abril.

Por su parte, entre Murcia y Lorca circulará un autobús especial a la 1.15 de la madrugada.

La Fiesta del Entierro de la Sardina, que marca el final de las Fiestas de Primavera de Murcia, está declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional.