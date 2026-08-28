Rescatadas seis personas tras quedar atrapadas por una fuerte corriente en la cala de Calnegre, en Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Socorristas adscritos al Plan Copla del Servicio de Emergencias Municipal de Lorca rescataron este pasado jueves, 27 de agosto, a seis personas en la cala de Calnegre después de que quedaran atrapadas por una fuerte corriente, según ha informado el concejal de Emergencias, José Martínez.

El primero de los incidentes tuvo lugar sobre las 13.30 horas, cuando los efectivos de vigilancia y salvamento detectaron a dos bañistas con dificultades para salir del agua en el sector izquierdo de la playa.

Dos socorristas se adentraron en el mar para auxiliarlas y, durante la intervención, localizaron a otra pareja que se encontraba a mayor profundidad en la misma zona de riesgo. Los efectivos lograron poner a salvo a los cuatro bañistas, en un momento en el que ondeaba la bandera amarilla en la playa, según informa el Ayuntamiento de Lorca.

Tras el rescate, el personal de salvamento balizó con bandera roja y cerró preventivamente la zona afectada por la corriente para evitar nuevos incidentes. Sin embargo, minutos después, un menor fue arrastrado por el mismo flujo de agua.

Dos bañistas y el padre del menor intentaron auxiliarlo, pero también se vieron comprometidos por la fuerza del mar, por lo que los socorristas intervinieron de nuevo y lograron rescatar al niño.