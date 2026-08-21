Rescatado en Mazarrón un hombre que llevaba días en casa tras sufrir un golpe de calor - GUARDIA CIVIL MURCIA

MAZARRÓN (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha rescatado a un hombre de 74 años y nacionalidad británica que permaneció entre dos y tres días en el interior de su domicilio, en una urbanización de Mazarrón, tras sufrir un posible golpe de calor.

La actuación comenzó cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Totana recibió un aviso del Centro Operativo Complejo (062) para desplazarse hasta la vivienda, después de que varios vecinos alertaran de que llevaban varios días sin ver al hombre, según ha informado la Benemérita.

Uno de los residentes explicó a los agentes que el vehículo del septuagenario llevaba varios días sin moverse, por lo que sospechaban que podía encontrarse en el interior de la vivienda.

Ante la falta de llaves y la posibilidad de que el hombre estuviera en peligro, los agentes accedieron al domicilio tras forzar la mosquitera de una ventana y alcanzar unas llaves que permitieron abrir la puerta principal.

Una vez en el interior, los guardias civiles localizaron al hombre tendido en el suelo de una estancia de la planta superior. Aunque tenía pulso, no respondía a los agentes, que solicitaron inmediatamente asistencia sanitaria. Los servicios médicos desplazados hasta el domicilio atribuyeron su estado a un posible golpe de calor, que habría provocado que permaneciera durante dos o tres días aturdido y sin capacidad de respuesta.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde ingresó en estado muy grave y permaneció hospitalizado durante varias semanas.

Recientemente, los agentes que participaron en el rescate y que habían seguido su evolución desde entonces acudieron a visitarlo a su domicilio, donde mantuvieron un reencuentro con el hombre tras su recuperación.