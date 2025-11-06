Rescatan a un buitre leonado que estaba 3 días sobre un cartel de la A-30

ALCANTARILLA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Especialistas del SEPRONA y del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Región de Murcia, junto con Agentes Medioambientales y el servicio de conservación de carreteras, han realizado el rescate de un joven ejemplar de buitre leonado, que se encontraba en el pórtico de los carteles colgantes de la autovía A-30 a su paso por Alcantarilla.

La central operativa de servicio de la Guardia Civil recibió numerosas llamadas advirtiendo de la presencia de un ave de grandes dimensiones, que se encontraba en la estructura metálica de un pórtico de la autovía A-30 desde hace 3 días, según informaron fuentes de la Benemérita.

El ave carroñera se encontraba débil en el momento del rescate, donde hubo que realizar, por parte agentes del Sector de Tráfico de Murcia, un corte de la circulación por la seguridad vial y del propio animal.

Por parte de los Servicios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle se procedió a la intervención de este joven ejemplar, siendo necesaria la utilización de un camión con cesta elevadora, para acceder en condiciones de seguridad a su captura.

Posteriormente ha sido traslado al CRFS El Valle para su estudio, tratamiento y recuperación con el fin de su posterior liberación y reintroducción en el Medio Natural.

El buitre leonado está protegido en España y aparece catalogado con "Preocupación Menor" en la Lista Roja de las Aves de España, aunque tiene un régimen de protección especial. Sólo cría un pollo al año.