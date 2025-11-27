Richard y Alejandra Gere acompañan este viernes a los niños con cáncer de Fundación Aladina en dos actos en Murcia

Richard Gere y Alejandra Silva durante la presentación del documental "Lo que nadie quiere ver" en los Cines Callao - EUROPA PRESS

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor estadounidense Richard Gere y su mujer, la activista Alejandra Gere, acompañarán a los niños con cáncer de la Fundación Aladina en dos eventos que tendrán lugar este viernes por la tarde en la ciudad de Murcia.

El primero, a las 17.00 horas, consistirá en la colocación de la primera piedra del nuevo gimnasio pediátrico del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA), financiado por la Fundación Aladina con un millón de euros.

Además del matrimonio Gere, en este evento participarán el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el alcalde de Murcia, José Ballesta; el presidente de la Fundación, Paco Arango, y el director médico del HUVA, Carlos Pérez-Crespo.

El espacio donde se ubicará el futuro Gimnasio Aladina es actualmente una gran cubierta de más de 400 metros cuadrados en la segunda planta del hospital. Esta instalación contará con un gimnasio para rehabilitación y deporte; boxes individuales; dos cuartos de baño; espacio de almacenaje y un despacho.

Tras la visita al hospital, los representantes de la Fundación Aladina, el matrimonio Gere y el alcalde Ballesta asistirán al acto de encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia, que tendrá lugar en la Plaza Circular, acompañados por un grupo de niños que reciben tratamiento contra el cáncer en La Arrixaca.