El río Segura volverá a acoger 'Un río de cine' durante la Feria de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha organizado una nueva edición de 'Un río de cine' para los días 9, 10 y 11 de septiembre, en el marco de la Feria, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, acompañada por el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha presentado esta iniciativa que reunió a más de 6.000 personas en anteriores ediciones.

Durante tres noches, a partir de las 21.00 horas, el cauce del río Segura, a la altura de la pasarela Manterola, se transformará en una sala de cine bajo las estrellas donde los asistentes podrán disfrutar de la proyección de 'Casper' (9 de septiembre), 'El libro de la selva' (10 de septiembre) y 'Jurassic Park' (11 de septiembre) desde 16 barcas dospuestas en el río o los asientos de la mota izquierda.

HOMENAJE MUSICAL POR EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

Al inicio y al final de cada sesión se proyectará un vídeo con la canción 'Murcia 1200', interpretada por Drilo y su pandilla, quienes estarán presentes cada día antes de que comiencen las películas para saludar a los asistentes. La pieza, creada en exclusiva para esta efeméride, forma parte de la obra 'Drilo y el guardián del corazón de Murcia'.

La canción recorre con ritmo y emoción los momentos clave de la historia de Murcia, combinando valores medioambientales con referencias culturales e históricas que incluyen versos dedicados a figuras como Ibn Arabi, Alfonso X el Sabio, Don Juan Manuel y Francisco Salzillo.

ENTRADA ECOLÓGICA Y REGALO SOSTENIBLE

El acceso al evento será gratuito, pero con el requisito simbólico de entregar un envase reciclable (brik, lata o plástico). A cambio, los asistentes recibirán una triBolsa --amarillo, azul y verde-- para separar residuos en casa o vasos reutilizables. Además, se instalarán más de 20 papeleras selectivas para fomentar una fiesta limpia y sostenible.

"Estas fiestas, en las que participan miles y miles de murcianos, requieren un esfuerzo extraordinario para que la ciudad luzca en todo su esplendor. Contamos con un gran equipo humano que, durante estos días de Feria, trabaja intensamente para que Murcia esté en perfecto estado de limpieza, facilitando la separación de residuos en los distintos escenarios festeros y reforzando los servicios para que todo funcione con eficacia y cercanía", ha destacado Pérez.

La vicealcaldesa ha añadido que los festejos "son una oportunidad para disfrutar, pero también para demostrar que el respeto por el entorno y la limpieza son parte de nuestra identidad como ciudad. Todo el año es bueno para sensibilizar, pero en estos días, el esfuerzo se multiplica. Necesitamos el compromiso de todos los murcianos para que Murcia brille como merece".