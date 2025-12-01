Robots que lean poesía o redes de favores, las ideas de los niños para combatir la soledad no deseada

Un total de 80 alumnos de los CEIP Nicolás de las Peñas y Federico de Arce de Murcia han participado en la iniciativa 'Hackear la soledad' - EUROPA PRESS

MURCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 80 alumnos de los CEIP Nicolás de las Peñas y Federico de Arce de Murcia han participado durante la mañana de este lunes en la iniciativa 'Hackear la soledad'. Divididos en grupos de trabajo de cinco personas han propuesto ideas para "identificar el porqué las personas mayores pueden vivir situaciones de soledad y, por otro lado, tratar de proponer acciones y medidas que ayudan a combatir esa soledad no deseada", ha explicado la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz, que ha visitado a los estudiantes en la recta final de la actividad.

Entre las ideas planteadas destaca la creación de robots que les ayuden a cocinar, asearse o a hacer la compra y aplicaciones para estar conectados o que les lean poesía y les cuenten recuerdos de su infancia. También han propuesto hacer redes de favores para ayudar a personas mayores o asociaciones de voluntariado de gente joven para que después del colegio puedan ir a acompañarles.

El grupo ganador se llevará un cheque regalo de 100 euros para cada participante.

La Consejería trabaja con unas 76.000 personas mayores que participan en actividades que se desarrollan en centros sociales de mayores, a los que se le suman los usuarios de los Centros de Día, ha señalado Ruiz.

A través de estos servicios se trabaja para que estas personas, algunas de ellas que al dejar sus trabajos "se encuentran aislados y con falta de acompañamiento, tengan actividades en las que estar ocupados". Otro de los objetivos eliminar el estigma del 'edadismo' y y conseguir "reconocer a las personas que han que han contribuido a la sociedad".

Así, desde la Consejería se trabaja en una estrategia para combatir la soledad no deseada, y entre ellas se encuentra la sensibilización y la concienciación entre la población sobre la importancia de no dejar a un lado a las personas mayores y fomentar el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Pese a que los alumnos que han participado tienen 11 años "cuando les pones la comparativa de que son sus abuelos entran en el papel", ha explicado la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia, Belén López, quien ha destacado que este tipo de actividades "siembran unos valores excepcionales".

"Nos decían esta mañana que tienen abuelos, pero no se habían planteado que hay muchos ancianos que sufren esa soledad no deseada", ha señalado el presidente de Innspire Foundation, Javier Celdrán, organizadores de la actividad.