Ros (PSRM): "La desalación podrá ser financiada con fondos FEDER gracias a una enmienda socialista"

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde a una enmienda presentada por el eurodiputado socialista, Marcos Ros, que permite que la desalación y la reutilización de agua se incluyan de manera explícita en las nuevas prioridades de los fondos FEDER.

De este modo, se asegura que los proyectos relacionados con estas tecnologías puedan acceder a una financiación europea reforzada. "Con esta victoria garantizamos que la desalación y la reutilización de agua tengan un respaldo financiero europeo, lo que supone dar un paso en la buena dirección, hacia una solución definitiva a las necesidades del campo regional", ha afirmado Ros, portavoz socialista en la Comisión de Desarrollo Regional que fue el órgano que ha elevado al Pleno la resolución aprobada.

La Comisión Europea había propuesto cinco nuevas prioridades para acceder a fondos FEDER, entre ellas la resiliencia hídrica. Gracias a la enmienda aprobada, se reconocerá la desalación y la reutilización de agua, lo que facilitará el acceso de estas infraestructuras a ventajas como la prefinanciación del 30 por ciento de los proyectos o la financiación total sin necesidad de cofinanciación estatal o autonómica.

Ros ha subrayado que este avance en Bruselas "complementa la estrategia anunciada por el secretario general del partido socialista en la Región de Murcia, Francisco Lucas, para la construcción de dos nuevas desaladoras en la Región de Murcia".

"El PSRM se toma muy en serio las necesidades de nuestros agricultores, vamos a construir nuevas desaladoras con la financiación del Gobierno de España y ahora desde el Parlamento Europeo hemos conseguido blindar su financiación para el futuro", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que, el PSRM, con Francisco Lucas, "cuenta con una hoja de ruta clara para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia, basada en la complementariedad del trasvase con la desalación, la depuración de aguas y la modernización de los regadíos, una estrategia imprescindible además ante la amenaza del cambio climático".

Además, el eurodiputado socialista ha querido lanzar un mensaje directo al Gobierno Regional. "El señor López Miras y el PP nos tienen acostumbrados a grandilocuentes declaraciones respecto al agua, pero ya podrían dedicar algo de ese esfuerzo a trabajar como hacemos los socialistas allí donde tenemos responsabilidades".

Con la aprobación definitiva en pleno, "esta enmienda se convierte en un logro tangible que refuerza el compromiso socialista con una gestión hídrica sostenible y con el futuro de la Región de Murcia", ha concluido Ros.