Rosa Ribas recibe este martes el premio de honor de 'Cartagena Negra 2025'

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Las Jornadas de Literatura Negra, Policíaca y de Misterio 'Cartagena Negra' entregarán este martes su premio de honor a la escritora Rosa Ribas, en el marco de un acto que tendrá lugar a las 19.15 horas, en el salón de actos del centro cultural Ramón Alonso Luzzy, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El evento, que contará con la presencia del concejal de Cultura, Ignacio Jaúdenes, es abierto al público, al igual que el resto de la programación, y también se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de 'Cartagena Negra'.

Ribas ha publicado diferentes obras del género negro como 'El pintor de Flandes' (2014) o la tetralogía formada por 'Entre dos aguas' (2007), 'Con anuncio' (2009), 'En caída libre' (2011) y 'Si no, lo matamos' (2016).

Este martes también se dará a conocer el fallo del VII Premio 'Icue Negro', destinado a las novelas o autores debutantes en este género. Los finalistas del galardón --Miguel Castro Pereiro, Rosa Huertas, Juan Moreno Lorite y Ernesto Tubía Landeras-- participarán, a partir de las 18.00 horas, en una mesa redonda coordinada por Francisco Marín.

La programación de la jornada se iniciará a las 17.00 horas con el encuentro que mantendrá el escritor Rafael Luján con algunos de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas municipal.

CONCURSO DE CORTOMETRAJES

El certamen también celebra la IX edición de su concurso de cortometrajes. Este año, los trabajos finalistas son 'La Bonita', 'Volar', 'Ángulo Muerto' y 'Depredador'. Todos se podrán ver durante toda la semana en el Luzzy.

El galardón se entregará el 13 de septiembre, a las 18.00 horas, jornada en la que el público podrá ver de nuevo el cortometraje ganador.

La programación completa de 'Cartagena Negra', que se desarrolla en el Luzzy hasta el 13 de septiembre, está disponible en la web 'www.cartagenanegra.com'.