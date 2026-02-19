Rosarios y kits para elaborarlos recaudarán fondos para Jesús Abandonado durante la Semana Santa

Presentación de la campaña 'Haz que cuente' - EUROPA PRESS

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jesús Abandonado pone en marcha, por segundo año consecutivo, la campaña 'Haz que cuente' con la que, a través de la venta de rosarios y kits para fabricarlos recaudará fondos durante la Semana Santa destinados a sus actividades.

En esta campaña se pondrán a la venta dos productos. Uno de ellos es un kit para montar un rosario compuesto de 59 cuentas de madera, una cruz, un hilo y unos 'charms' decorativos para que se puedan personalizar, y que se podrán elaborar o bien en talleres que se realizarán en las parroquias durante las catequesis, mediante un tutorial o con la ayuda de personal de Jesús Abandonado.

Estos kits han sido elaborados por usuarios de Jesús Abandonado, según ha explicado su presidente, José Manuel Martínez, durante la presentación de la segunda edición de esta campaña que el año pasado tuvo un resultado "muy satisfactorio".

Por otra parte, también se pondrán a la venta, unos caramelos con los diferentes colores de las cofradías de la Semana Santa de Murcia en cuyo interior hay un rosario del mismo color y que los cofrades podrán adquirir para repartir durante las procesiones.

Cada uno de estos productos tiene un precio de 3 euros. La recaudación irá destinada a la compra de material y a la ayuda de los 22 programas que la Fundación tiene en marcha, ha afirmado su presidente.

La campaña está abierta a todas las parroquias de la Región de Murcia que quieran sumarse. Para dar cuenta de esta unión en la web de Jesús Abandonado se ha creado "un mapa en el que se encenderá una luz por cada localidad que se sume", estas irán unidas simulando un rosario.

Las parroquias que se sumen lo podrán anunciar en redes sociales o colocando carteles informativos en sus tablones. Además, se ha creado el 'hastag' #hazquecuente2026.

Los interesados podrán hacerse con uno de estos productos en Jesús Abandonado, en las parroquias que se unan a la campaña o a través de su web. Además, las cofradías van a hacer una compra de rosarios que se pondrán a la venta en sus mesas de 'merchandising' al mismo precio, ha indicado el presidente de la Junta de Cofradías de Murcia, Javier Pavía.

"Esta es una oportunidad de encender luces", ha afirmado el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. "Estamos en dificultades y hay que rearmarse y lo hacemos con algo muy poderoso y tan frágil como un rosario", ha añadido.