Rubira califica de "mala noticia" para la Región de Murcia el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación

La ministra de Educación, Milagros Tolón - EUROPA PRESS

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha afirmado hoy que el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación "es una muy mala noticia para la Región, ya que se trata de una declarada antitrasvasista". Ante el recorte del trasvase en un 50 por ciento esta "es la peor noticia", ha añadido Rubira, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Rubira ha señalado que Milagros Tolón, fue nombrada 'persona non grata' en la ciudad de Murcia en 2022. Entonces era alcaldesa de Toledo y realizó en Murcia unas declaraciones mostrándose a favor del cierre del trasvase Tajo-Segura.

"Ella ya dejó claro su postura contra el trasvase y va a tener un sillón en el Consejo de Ministros en un momento crítico para el futuro del acueducto, de los Regantes y en consecuencia, para la Región de Murcia", ha concluido Rubira.